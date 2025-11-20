Silivri'nin Gururu Havva Erik Milli Takım Yolunda

İstanbul GSK sporcusu ve İBB Abdülezel Paşa Ortaokulu öğrencisi Havva Erik, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından açıklanan Kızlar U16 Milli Takım Aday Kadrosuna davet edildi. Henüz 13 yaşındaki genç yetenek, lig ve altyapı müsabakalarında gösterdiği üstün performansla adını milli listeye yazdırdı.

“Milli Takım İçin Sürekli Mücadele Edeceğim”

Davet sonrası mutluluğunu paylaşan Havva Erik,

“Çok mutluyum. Milli takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Hocalarıma ve aileme teşekkür ederim.” dedi.

Antrenör Hasdemir: “Sporcuma Güveniyorum”

Hokey Milli Takım Antrenörü Muharrem Hasdemir, öğrencisinin başarısıyla gurur duyduğunu vurguladı:

“Havva henüz 13 yaşında ama U16 seviyesinde yarışabilecek güçte. Turnuvalarda sergilediği oyunla bu seviyeyi hak etti. Daha çok çalışarak yoluna devam edecek, ona güveniyorum.”

Hasdemir ayrıca Havva'nın eğitim başarısına dikkat çekti:

“Spor ve okul başarısı birlikte yürüdüğünde sonuç çok daha güçlü oluyor. Havva derslerinde de oldukça başarılı.”

“Silivri Hokeyin Fabrikası Olacak”

Hasdemir, hokey branşının Silivri’de hızla büyüdüğünü belirtti:

“Yaklaşık iki yıl önce ilçeye bu sporu kazandırdım. Havva’yı okul taramalarında keşfettim. Okul Müdürü Ahmet Öngel’in spora olan desteği süreci güçlendirdi. Silivri artık hokeyde yükselen bir yıldız.”

Silivri, kısa zamanda birçok başarı elde ederek adından söz ettirdi. Anadolu Yıldızlar Ligi Bölge Şampiyonluğu, okul sporlarında il ve bölge dereceleri ve Türkiye finalleriyle branşın bilinirliği arttı. Kulüp, profesyonel lig ve altyapıda da aktif bir şekilde mücadele ediyor.

Teşekkür

Hasdemir, desteklerinden dolayı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyithan Dağıstanlı’ya teşekkür etti.