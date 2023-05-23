Silivri'nin iki yakası bir araya getirecek projede ilk kazma vuruldu

Karayolları bölge müdürlüğü ekipleriyle yapılan çalışmaları inceleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz “Silivri’mize verdiğimiz sözleri bir gün tutmanın esasında hem onurunu hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Adayken Binali Bey ile beraber seçilirsek İBB ile birlikte burada bir geçiş sistemi bir viyadükle Silivri'nin iki yakasını bir araya getireceğimizi ifade etmiştik. Tabi ki seçildikten sonra bittikten sonra bununla ilgili çok önemli uğraşlar verdik ama Allah'ın Çok şükür ki bugün Silivri’deki viyadükle geçiş sisteminin esasında çalışmaları başlatmış oluyoruz. Tabii bu çalışmanın Sadece küçük bir ayağı, Büyükçekmece Mimar Sinan'dan Kınalı'ya kadar 41 kilometre d-100 otoyolun tamamını yenilenmesi, yan yollarını yenilenmesi, Köprülü kavşaklarını yapılması, otogarda 100 metre uzunluğunda Bir viyadüğün ve Bulunduğumuz alanda Devlet Hastanesi'nin önünde de 320 metre uzunluğunda bir viyadüğü kapsayan dev bir projeden bahsediyoruz. Silivri'nin iki yakasını bugün itibariyle bir araya getirmek için ilk adımı ilk Kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Onun için duyduğumuz mutluluğu kelimelerle anlatmakta zorlanıyoruz. Biz Silivri'ye hizmetkar olacağız demiştik, biz Silivri için koşarak çalışacağız demiştik. Bugün o verdiğimiz sözlerin tamamını neredeyse yerine getirmiş oluyoruz.

“SİLİVRİ'YE HİZMETKAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Tekrar şunu söylemek istiyoruz, Silivri'ye hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Ama bu projeyle ilgili teşekkürü hak eden mesai arkadaşlarım var, Karayolları 1 Bölge müdürümüz var, Karayolları Genel Müdürlüğü var, Ulaştırma bakanımız Adil bey var ama teşekkürün en büyüğü esasında Her zamanki gibi yatırım programında olmamasına rağmen 2022 yatırım programına alan olarak bu dev projeyi Silivri’ye hediye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ,Onun için ben Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor Silivri'nin iki yakası bir araya geliyor diyor ve herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

“4 İLA 6 AY ARASINDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

“Hem Silivrili vatandaşlarımızdan hem de Silivri’yi ziyaret eden misafirlerimizin de hoşgörüsüne sığınmak istiyoruz. Bu proje Belli bir zaman alacak, 4 ila 6 ay arasında bitirmeyi hedefliyoruz. Lakin bazen hesapta olmayan uzamalarda çıkabiliyor, zeminden kaynaklı olabiliyor yaşanabilecek olumsuzluklar Ama şunu söyleyeyim burada hem Vatandaşlarımızın hem de esnaf kardeşlerimizin sabrına ihtiyacımız var. Şimdiden Silivri’de yaşayan vatandaşlarımıza sabır ve iş birliği için teşekkür etmek istiyorum.” dedi.