Silivri'nin ilk ve tek pırlanta mağazası açıldı

Pırlantadaki farklı tasarımları, güvenilirliği, satış sonrası hizmetleri ile sektöründe iddialı marka olan Sina Pırlanta, VEGA AVM’de Suzan ve Serkan Çatalbaş’ın işletmesinde hizmet vermeye başladı.

Sina Pırlantanın hediye alternatifleri, geniş ürün seçenekleri ve tasarımlarını Silivrililerin beğenisine sunduklarını belirten Serkan Çatalbaş “kendiniz ve sevdikleriniz için özel, büyüleyici, değerli bir hediye olan pırlantanın ilk adresi olmak için sürekli gelişiyoruz. Silivri’nin ilk ve tek pırlanta mağazasını hizmete açmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Pırlanta mağazamızla Silivri’ye ayrı bir değer katacağız. “Aşka atılan imza” sloganıyla 14 Şubat Sevgililer gününe özel kampanyalı ürünlerimiz de çok özel fiyatlarla mağazamızdaki yerini aldı“ dedi.