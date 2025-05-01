Silivri'nin Karate Şampiyonları Ödüllendirildi

Kocaeli'de düzenlenen 2025 Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda dereceye girerek Silivri’ye büyük gurur yaşatan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın İbrahim Hakkı Damat’ın misafiri oldu. Müdür Damat, başarılı sporcuları ve okul müdürlerini tebrik ederek, sporcuları başarılarından dolayı ödüllendirdi.

Silivri’yi Gururlandıran İsimler:

Ertuğrulgazi Ortaokulu

• Elife Naz Duman: 2023 Türkiye 2.si, 2024 Türkiye 3.sü, 2025 Türkiye Şampiyonu

• Ataberk Ertaş: 2023 Türkiye 3.sü, 2025 Türkiye Şampiyonu

• Aybüke Başak: 2024 Türkiye 3.sü, 2025 Türkiye 2.si

• Ceylin Zeren Keklik: 2025 Türkiye 3.sü

Kavaklı İlkokulu

• Ayşe Hüsna Usta: 2023 Türkiye 3.sü, 2024 Türkiye ..., 2025 Türkiye 3.sü

Nurullah Baldöktü İlkokulu

• Azra Ulubey: 2025 Türkiye 3.sü

TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi

• Duru Azra Türkmen: 2022 Türkiye 2.si, 2023-2024-2025 Türkiye 3.sü

İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat, sporcuların sadece sportif başarılarıyla değil, eğitim hayatlarında da örnek bireyler olmalarının önemine vurgu yaptı. Sporun, bireylere özgüven kazandırdığını ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirten Damat, gençleri başarılarından dolayı tek tek kutladı.

Öğrenciler, aileleri ve antrenörleri adına Sayın Müdürümüze gösterdiği ilgi, samimiyet ve destek için teşekkür edildi.

