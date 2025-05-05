Silivri'nin kültürel mirası için anlamlı adım: Mimari ve Sanat Tarihi Turu düzenlendi

Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği, 3 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği “Mimari ve Sanat Tarihi Turu” ile kentin kültürel değerlerine yönelik farkındalık oluşturdu.

Sanat Tarihçi ve Kültürel Miras Uzmanı Duygu Karaca rehberliğinde düzenlenen turda, Silivri'nin en önemli Osmanlı dönemi yapılarından biri olan Piri Mehmed Paşa Külliyesi detaylı biçimde incelendi. Katılımcılara külliyenin mimari yapısı, süsleme özellikleri ve tarihi arka planı hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Dernek Başkanı Burak Mumcu, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Silivri'nin kültürel miraslarından Piri Mehmed Paşa Külliyesi'ndeydik. Üyemiz Sanat Tarihçi ve Kültürel Miras Uzmanımız Duygu Karaca'nın anlatımıyla Osmanlı dönemine ait bu önemli yapıyı mimari, yapısal ve sanat tarihi açısından detaylı biçimde inceledik.

Bu etkinlikleri, Silivri'nin kültürel miras yapılarını kent halkının yakından tanıması, tarihçeleriyle birlikte bu yapılara sahip çıkması amacıyla düzenliyoruz.

Silivri'nin tarihi dokusunun, doğal ve arkeolojik sit alanlarının korunması, yaşatılması ve bu alanda somut adımlar atılması gerektiğine inanıyor; bu sorumluluğu öncelikli olarak kendi üzerimizde görüyoruz.”

Dernek yetkilileri, Mimari ve Sanat Tarihi Turu'nun devam edeceğini ve bir sonraki etkinlikte daha fazla kentliyle bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirtti.