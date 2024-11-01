Silivri'nin Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Gururla Kutlanıyor

Silivri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü büyük bir onur ve coşkuyla kutlanıyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bugün Anadolu ve Trakya topraklarının bağımsızlığına açılan kapı olan Büyük Taarruz’un ardından Silivri’nin özgürlüğüne kavuştuğu günün, tarihin en büyük zaferlerinden biri olarak kutlandığını belirtti.

1 Kasım 1922’nin Silivri’nin düşman boyunduruğundan kurtulup bağımsızlıkla buluştuğu kutsal bir gün olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Balcıoğlu, “Bu topraklarda bağımsızlık aşkı, direniş ruhu ve milletimizin sarsılmaz inancı yatıyor. Bugün bizlere düşen, bu mirası en iyi şekilde koruyarak Silivri’mizi sonsuza dek özgür tutmak,” dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının açtığı yolda yürümeye devam edeceklerini belirten Balcıoğlu, “Onların bize bıraktığı bu toprakları, özgürlüğün ve bağımsızlığın sarsılmaz kalesi olarak koruyacağımıza söz veriyoruz,” ifadelerini kullandı.

Silivri halkının bu onurlu gününü kutlayarak, bu destanı bizlere armağan eden tüm atalarına sonsuz şükranlarını sunduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, “102 yıl önceki kararlılıkla, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne olan inancımızı her daim sürdüreceğiz,” dedi.