Silivri'nin Minik Kulaçlarından Büyük Başarı: Ulusal Gelişim Ligi'nde Madalya Yağmuru

Silivri Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı, 3-5 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakaları'nda elde ettiği derecelerle Silivri'nin gururu oldu.

25 farklı şehirden 50 kulübün katıldığı organizasyonda, 328 kadın ve 295 erkek olmak üzere toplam 623 sporcu mücadele etti. Silivri Belediyesi Spor Kulübü ise 5 kız ve 5 erkek sporcudan oluşan 10 kişilik kafilesiyle yarışmalarda yer aldı.



Melis Akbaş'tan 4 Altın Madalya

Silivri ekibinin başarılı sporcularından Melis Akbaş, 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü ve 50 metre kelebek branşlarında birincilik elde ederek organizasyonu dört altın madalya ile tamamladı.



Armağan Ercan'dan 3 Altın, 1 Gümüş

Armağan Ercan ise 50 metre kelebek, 50 metre serbest ve 100 metre serbest yarışlarında birincilik kürsüsüne çıkarken, 200 metre serbest kategorisinde ikincilik elde etti. Başarılı sporcu, şampiyonayı üç altın ve bir gümüş madalya ile noktaladı.



Esmanur Fakılı da Kürsüde Yer Aldı

Esmanur Fakılı ise 50 metre kelebek yarışında ikincilik, 100 metre kelebek yarışında üçüncülük elde ederek organizasyonu bir gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladı.

Silivri Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı, toplamda 7 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak hem kulübünü hem de Silivri'yi başarıyla temsil etti. Bu sonuçlar, kulübün altyapıda yürüttüğü çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını bir kez daha ortaya koydu.

