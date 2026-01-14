Silivri'nin Minik Şampiyonları Mektebim Koleji'nden

Silivri Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 2025-2026 Geleneksel Çocuk Oyunları, renkli görüntülere ve kıyasıya rekabete sahne oldu. Organizasyon kapsamında düzenlenen Mendil Kapmaca müsabakalarında, Silivri Mektebim Koleji önemli bir başarıya imza attı.

Mendil Kapmaca’da İlçe Birinciliği

2015-2016 doğumlu öğrencilerden oluşan Mektebim Koleji Minik Karma Takımı, sergilediği çeviklik, uyum ve takım ruhuyla rakiplerini geride bırakarak İlçe 1.si olmayı başardı. Minik sporcular, müsabakalar boyunca ortaya koydukları performansla izleyenlerden alkış aldı.

Başarı Kupayla Taçlandı

İlçeyi ve okullarını başarıyla temsil eden Mektebim Koleji öğrencileri, elde ettikleri şampiyonlukla kupayı kaldırmanın gururunu yaşadı. Okul yönetimi, antrenörler ve veliler, minik sporcuların başarısını tribünlerden coşkuyla takip etti.

Tebrik ve Başarı Dileği

Elde edilen bu anlamlı başarı dolayısıyla Mektebim Koleji öğrencileri, antrenörleri ve okul camiası tebrik edilirken, minik sporcuların ilerleyen süreçte de spor alanında yeni başarılara imza atması temenni edildi.