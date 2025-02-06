Silivri'nin Nüfusu 11 İli Geride Bıraktı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 31 Aralık 2024 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Silivri’nin nüfusu geçen yıla oranla %4,71 artarak 232 bin 156 kişiye ulaştı.

Bu rakamlarla birlikte Silivri, 2023 yılı verilerine göre nüfusu daha fazla olan 11 ili geride bıraktı. Bu iller arasında Sinop (229.716), Bilecik (228.058), Iğdır (209.738), Bartın (207.238), Çankırı (205.501), Artvin (172.356), Kilis (155.179), Gümüşhane (148.539), Ardahan (92.819), Tunceli (89.317) ve Bayburt (86.047) yer alıyor.

Silivri’nin hızla artan nüfusu, bölgedeki ekonomik ve sosyal dinamiklerin güçlendiğini gösterirken, şehir planlaması ve altyapı yatırımlarının da önemini bir kez daha gözler önüne serdi.