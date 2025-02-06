Silivri'nin Nüfusu 232 Bin 156 Kişiye Ulaştı
TÜİK verilerine göre Silivri'nin nüfusu %4,71 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Aralık 2024 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Silivri’nin nüfusu geçen yıla oranla %4,71 artarak 232 bin 156 kişiye ulaştı.
Silivri’nin mahalle bazındaki nüfus verileri de açıklandı. İlçede en kalabalık mahalle 46 bin 901 kişiyle Yeni Mahalle olurken, onu 34 bin 187 kişiyle Semizkumlar Mahallesi ve 28 bin 846 kişiyle Mimar Sinan Mahallesi takip etti. En düşük nüfusa sahip mahalleler ise 140 kişiyle Küçük Sinekli, 320 kişiyle Küçük Kılıçlı ve 392 kişiyle Yolçatı Mahallesi olarak kaydedildi.
Silivri’nin mahalle mahalle nüfus dağılımı şöyle:
Akören Mahallesi: 1.404
Alibey Mahallesi: 17.287
Alipaşa Mahallesi: 1.012
Bekirli Mahallesi: 222
Beyciler Mahallesi: 1.394
Büyük Çavuşlu Mahallesi: 3.250
Büyük Kılıçlı Mahallesi: 1.276
Büyük Sinekli Mahallesi: 416
Çanta Balaban Mahallesi: 4.578
Çanta Sancaktepe Mahallesi: 6.363
Çayırdere Mahallesi: 1.420
Çeltik Mahallesi: 1.068
Cumhuriyet Mahallesi: 9.568
Danamandıra Mahallesi: 1.115
Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi: 3.623
Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi: 3.411
Fatih Mahallesi: 6.783
Fener Mahallesi: 1.484
Gazitepe Mahallesi: 1.231
Gümüşyaka Mahallesi: 9.711
Kadıköy Mahallesi: 1.412
Kavaklı Hürriyet Mahallesi: 1.756
Kavaklı İstiklal Mahallesi: 2.019
Küçük Kılıçlı Mahallesi: 320
Küçük Sinekli Mahallesi: 140
Kurfallı Mahallesi: 537
Mimar Sinan Mahallesi: 28.846
Ortaköy Mahallesi: 4.535
Piri Mehmet Paşa Mahallesi: 7.902
Sayalar Mahallesi: 897
Selimpaşa Mahallesi: 24.664
Semizkumlar Mahallesi: 34.187
Seymen Mahallesi: 1.032
Yeni Mahalle: 46.901
Yolçatı Mahallesi: 392
Silivri’nin nüfusundaki bu artış, ilçenin cazibesinin arttığını ve şehirleşme sürecinin hızlandığını gösteriyor. Özellikle Yeni Mahalle, Semizkumlar ve Mimar Sinan Mahallesi, en fazla nüfus yoğunluğuna sahip bölgeler olarak dikkat çekiyor.