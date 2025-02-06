Silivri'nin Nüfusu 232 Bin 156 Kişiye Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Aralık 2024 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Silivri’nin nüfusu geçen yıla oranla %4,71 artarak 232 bin 156 kişiye ulaştı.

Silivri’nin mahalle bazındaki nüfus verileri de açıklandı. İlçede en kalabalık mahalle 46 bin 901 kişiyle Yeni Mahalle olurken, onu 34 bin 187 kişiyle Semizkumlar Mahallesi ve 28 bin 846 kişiyle Mimar Sinan Mahallesi takip etti. En düşük nüfusa sahip mahalleler ise 140 kişiyle Küçük Sinekli, 320 kişiyle Küçük Kılıçlı ve 392 kişiyle Yolçatı Mahallesi olarak kaydedildi.

Silivri’nin mahalle mahalle nüfus dağılımı şöyle:

Akören Mahallesi: 1.404

Alibey Mahallesi: 17.287

Alipaşa Mahallesi: 1.012

Bekirli Mahallesi: 222

Beyciler Mahallesi: 1.394

Büyük Çavuşlu Mahallesi: 3.250

Büyük Kılıçlı Mahallesi: 1.276

Büyük Sinekli Mahallesi: 416

Çanta Balaban Mahallesi: 4.578

Çanta Sancaktepe Mahallesi: 6.363

Çayırdere Mahallesi: 1.420

Çeltik Mahallesi: 1.068

Cumhuriyet Mahallesi: 9.568

Danamandıra Mahallesi: 1.115

Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi: 3.623

Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi: 3.411

Fatih Mahallesi: 6.783

Fener Mahallesi: 1.484

Gazitepe Mahallesi: 1.231

Gümüşyaka Mahallesi: 9.711

Kadıköy Mahallesi: 1.412

Kavaklı Hürriyet Mahallesi: 1.756

Kavaklı İstiklal Mahallesi: 2.019

Küçük Kılıçlı Mahallesi: 320

Küçük Sinekli Mahallesi: 140

Kurfallı Mahallesi: 537

Mimar Sinan Mahallesi: 28.846

Ortaköy Mahallesi: 4.535

Piri Mehmet Paşa Mahallesi: 7.902

Sayalar Mahallesi: 897

Selimpaşa Mahallesi: 24.664

Semizkumlar Mahallesi: 34.187

Seymen Mahallesi: 1.032

Yeni Mahalle: 46.901

Yolçatı Mahallesi: 392

Silivri’nin nüfusundaki bu artış, ilçenin cazibesinin arttığını ve şehirleşme sürecinin hızlandığını gösteriyor. Özellikle Yeni Mahalle, Semizkumlar ve Mimar Sinan Mahallesi, en fazla nüfus yoğunluğuna sahip bölgeler olarak dikkat çekiyor.

