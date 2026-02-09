Silivri'nin Nüfusu 240 Bini Aştı: Mahalle Mahalle Yeni Veriler Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ADNKS sonuçlarına göre Silivri’nin nüfusu artışını sürdürerek 2025 yılı itibarıyla 240 bin 29 kişiye ulaştı. İlçede mahalle bazlı nüfus dağılımı da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kapsamında 31 Aralık 2025 tarihli nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Silivri’nin toplam nüfusu bir önceki yıla göre artarak 240 bin 29 kişi oldu. İlçede erkek nüfus 135 bin 456, kadın nüfus ise 104 bin 573 olarak kaydedildi.

Bir önceki yıl açıklanan 31 Aralık 2024 tarihli verilere göre Silivri’nin nüfusu 232 bin 156 kişi seviyesindeydi. Açıklanan yeni veriler, ilçede nüfus artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

Mahalle Bazlı Nüfus Dağılımı Dikkat Çekti

TÜİK verilerine göre Silivri’de en yüksek nüfusa sahip mahalle 48 bin 526 kişi ile Yeni Mahalle oldu. Yeni Mahalle’yi 37 bin 159 kişi ile Semizkumlar, 30 bin 443 kişi ile Mimar Sinan Mahallesi ve 25 bin 813 kişi ile Selimpaşa Mahallesi takip etti.

Alibey Mahallesi 16 bin 914, Cumhuriyet Mahallesi 9 bin 598, Gümüşyaka Mahallesi ise 9 bin 930 kişilik nüfusuyla ilçenin yoğun yerleşim alanları arasında yer aldı.

Öte yandan Bekirli, Küçük Sinekli ve Yolçatı mahalleleri ise nüfus yoğunluğunun daha düşük olduğu yerleşimler arasında dikkat çekti.

Mahalle nüfuslarının belirlenmesinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları ile Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki güncellemelerin esas alındığı belirtildi.



