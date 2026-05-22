Silivri'nin Robotları Zirveye Çıktı

Silivri Anadolu Lisesi Zenith Robot Takımı, Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde elde ettiği derecelerle ilçenin gururu oldu.

Silivri Anadolu Lisesi Zenith Robot Takımı, robotik yarışmalarda kazandığı başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Öğrenciler, İzTech Roboleague Yarışması’nda Mini Sumo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Hızlı Çizgi İzleyen kategorisinde Türkiye 2.’liği ve 3.’lüğü elde etti.

Başarı grafiğini Silivri Robot Yarışması’nda da sürdüren Zenith Robot Takımı, İleri Seviye Çizgi İzleyen kategorisinde 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerini kazanarak kürsünün tamamında yer aldı.

Öğrencilerden Kaymakam Toğan’a Ziyaret

Elde edilen derecelerin ardından Zenith Robot Takımı öğrencileri, İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat eşliğinde Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ı ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, yürüttükleri çalışmalar ve robotik alanındaki projeleri hakkında bilgi verdi.
