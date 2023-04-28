Silivri'nin seçmen sayısı 146081 kişi oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Silivri’deki seçmen sayısı 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 121 bin 512 olarak belirlenmişti. Buna göre, iki seçim arasındaki seçmen farkı 24 bin 569 olarak hesaplandı.

EN AZ SANDIK KURULACAK MAHALLELER

Silivri’de en az seçmenin bulunduğu Bekirli, Büyük Sinekli, Küçük Sinekli, Küçük Kılıçlı ve Yolçatı mahallelerinde 1’er sandık kurulacak

EN ÇOK SANDIK KURULACAK MAHALLELER

Silivri’de en çok seçmenin bulunduğu Yeni mahalleye 86, Mimarsinan mahallesine 50, Selimpaşa’ya 47, Alibey Mahallesine 38, Gümüşyakaya 19, Cumhuriyet Mahallesine 18, Piri Mehmet Paşa mahallesine 17 sandık kurulacak