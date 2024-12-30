Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı iş birliğiyle Yeni Mahalle’de yapılan Spor Adası Kompleksi'ni yakında vatandaşların kullanımına sunulacağını kaydetti. Başkan Balcıoğlu, Spor Adası Kompleksi'nin Silivri'nin spor altyapısının güçlendirileceğini ve gençlerin daha sağlıklı bir şekilde yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün spora verdiği önemi hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği önemi biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Silivri'de hiç kimsenin spor alanlarını eksikliğinden kaymaklanan bir sorun yaşamasını istemiyoruz. Spor Adası Kompleksi de bu yönde attığımız adımlardan biri" dedi. Kompleks hakkında bilgi veren Başkan Bora Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni Mahalle’de hayata geçirdiğimiz Spor Adası Projesi ile Silivri’mize yakışan modern bir spor merkezi kazandırıyoruz. 45 bin metrekarelik bu alanda; 3 futbol sahası, 2 basketbol sahası, kapalı spor kompleksi, kapalı tenis salonu, otopark ve sosyal yaşam alanları yer alacak. Bu kompleksle Silivri'nin spor potansiyelini artıracağız."

"Bu topraklarda geleceğin milli sporcuları yetişecek"

Spor Adası Projesi’nin, Silivri’nin spor altyapısını güçlendirecek ve gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmesini sağlayacak önemli bir adım olduğunun altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Bu projeyle birlikte, Silivrispor’umuz antrenmanlarını kendi modern tesislerinde yapacak, gençlerimiz sporla büyüyecek ve bu topraklarda geleceğin milli sporcuları yetişecek" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, Silivri’ye bir spor kenti kimliği kazandırmayı ve her gencin sporla büyümesini sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Atatürk’ün izinde, Silivrispor’un peşinde bu hedefe adım adım ilerleyeceğiz" dedi.

Spor Adası Projesi’nin sadece bir spor kompleksi olmanın ötesine geçtiğini belirten Başkan Balcıoğlu, bu projenin Silivri’nin sosyal ve kültürel hayatına da önemli katkılar sunacağını söyledi. Spor Adası Kompleksi'nin, ilçenin gençlerini sporla buluşturmanın yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla da Silivrililere keyifli vakit geçirme fırsatı sunacağını ifade etti.