Silivri'nin tarihi çocuk kitabında hayat bulacak

Silivri’nin köklü geçmişi ve kültürel zenginliği, bu kez çocuk edebiyatı aracılığıyla yeni nesillere taşınıyor. Oğuz Kağan Aydos imzasını taşıyan İlber’in Meraklı Defteri: Selymbria’nın Sırları, bir çocuğun gözünden kentin tarihine ışık tutarak dikkat çekiyor.

Bir çocuğun merakıyla tarih yolculuğu

Eserde, Silivri’de yaşayan İlber isimli bir çocuğun yaşadığı şehrin geçmişini keşfetme serüveni anlatılıyor. Turist rehberi olma hayali kuran İlber’in hikâyesi; okuyucuyu Traklardan Bizans’a, Osmanlı’dan mübadele yıllarına uzanan çok katmanlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Yalın ve sürükleyici diliyle öne çıkan kitap, çocukların merak duygusunu canlı tutarken yaşadıkları coğrafyayı sorgulamalarına ve keşfetmelerine katkı sunuyor. Eserde yer alan anlatımların, çocuklarda tarih bilinci ve kent aidiyeti oluşturması hedefleniyor.

Aydos: Şehrini tanıyan nesiller yetişsin

Yazar Oğuz Kağan Aydos, çalışmanın yalnızca bir çocuk kitabı olmadığını belirterek, “Silivri’de yaşayan her çocuğun bu kentin kültürünü ve tarihini tanımasını istiyorum” dedi. Aydos, eserin çocukların yanı sıra yetişkinlere de hitap ettiğini vurgulayarak, gündelik hayatta karşılaşılan kültürel ögelerin kitapla birlikte farklı bir anlam kazanacağını ifade etti.

Pedagojik onaydan geçti

Mayıs ayında yayımlanması planlanan eser, P&C Kitap ve Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini alacak. Dr. Psikolojik Danışman Zuhal Asarlı’nın pedagojik denetim sürecinden geçen kitap, içeriğiyle güven veren bir çalışma olarak öne çıkıyor.

İlber’in Meraklı Defteri: Selymbria’nın Sırları, Silivri’nin tarihini çocukların dünyasına taşıyan özgün bir eser olarak şimdiden merak uyandırıyor.