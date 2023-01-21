Silivri'nin U-15'leri de farklı 2-0

B.Çekmece Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta ilk yarıda her iki takımdan da gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan konuk ekip 44. dakikada Harun’un attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Golden sonra B.Çekmece Gençordu beraberlik golü için yüklenirken Silivrispor 64. dakikada bu kez İsa’nın attığı golle skoru 2-0’a getiren taraf oldu. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca Silivrispor üst üste beşinci maçını da kazanarak lider olarak başladığı haftayı lider kapattı. Bu sonuçla Silivrispor 15 puana yükselirken B.Çekmece Gençordu da haftayı 6 puanda kapattı.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU