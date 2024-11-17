Silivri'nin Vazgeçilmez Lezzet Durağı: Balaban Kebapçısı

Silivri'nin merkezinde bulunan Balaban Kebapçısı, lezzet tutkunlarını bir araya getiren yeni adresiniz! Çağdaş bir sunum anlayışıyla geleneksel Türk mutfağını buluşturan mekan, misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Eskişehir'in Efsanesi Şimdi Silivri'de

Adını Eskişehir’in meşhur Balaban kebabından alan Balaban Kebapçısı, "Balaban" yani “büyük” anlamına uygun olarak cömert porsiyonları ve sıcak misafirperverliğiyle dikkat çekiyor. Menüsü, geleneksel tariflerden esinlenen ve özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanan yemeklerle dolu. Tekirdağ köfte, kuzu şiş, Adana dürüm gibi sevilen lezzetleriyle herkesin damak tadına hitap ediyor.

Gündüzden Geceye Her ÖğünÜ Ziyafete Dönüştürün

Balaban Kebapçısı’nda hem öğle hem de akşam yemekleri özel kampanyalarla sunuluyor. İşte çok tercih edilen iki menü:

- 12:00 – 15:00 Haftaiçi Menüsü

- Çorba

- Seçmeli Ana Yemek

- Pilav veya Makarna

- Tatlı + Ayran, Cacık, Salata (260 TL)

- Muhteşem Kampanya – Haftaiçi Fırsatları

- Adana Kebap (230 TL)

- Urfa Kebap (230 TL)

- Adana Dürüm (140 TL)

- Urfa Dürüm (140 TL)

- Tavuk Dürüm (120 TL)

- Tekirdağ Köfte (230 TL)

- Tavuk Kanat (230 TL)

- Piliç Izgara (230 TL)

Her lokmada taze ve kaliteli malzemelerin tadını çıkarın ve dostlarınızla keyifli anlar biriktirin.

Sıcak Atmosfer, Usta Ellerden Lezzet

Balaban Kebapçısı sadece yemek sunmuyor; dostlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz samimi bir atmosfer de yaratıyor. Mekan, marinasyon tekniklerinden sunuma kadar her aşamada en yüksek kalite standartlarına bağlı kalarak Türk mutfağının en güzel örneklerini sergiliyor.

Balaban Kebapçısı'na Ulaşın

- Adres: Piri Mehmet Paşa Mah. Atatürk Cd. No:8 Silivri/ İstanbul

- Telefon: 0545 586 06 86, 0212 728 21 85, 0212 727 83 47

- Çalışma Saatleri:

- Haftaiçi: 08:00 – 22:00

- Hafta sonu: 08:00 – 23:00

- Web Sitesi: silivribalabankebap.com

İşletme sahibi Kemal Sofuoğlu’nun titizliğiyle hayata geçirilen Balaban Kebapçısı, Silivri’de kebap severlerin yeni adresi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Siz de hemen ziyaret edin, unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşayın!