Silivri'nin Yeni Kaymakamı Murat Eren Oldu

Kariyeri boyunca birçok il ve ilçede görev yapan Murat Eren, Türkçe Öğretmeni Mümine Eren ile evli ve iki çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan mülki idare amirleri atama kararnamesi kapsamında Silivri Kaymakamlığı görevine Murat Eren getirildi. Uzun yıllardır Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde görev yapan Eren, son olarak Ereğli Kaymakamı olarak görev yapıyordu.

1975 yılında Tekirdağ’da dünyaya gelen Murat Eren, ilk, orta ve lise öğrenimini Tekirdağ’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun olan Eren, 2011 yılında Yerel Yönetimler alanında yüksek lisans yaptı.

Kaymakamlık Kariyerine 2006 Yılında Başladı

Ağustos 2006’da Tekirdağ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım atan Murat Eren, adaylık sürecinde çeşitli staj ve görevlerde bulundu. İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde bir yıl süreyle dil eğitimi aldı ve kamu yönetimi alanında incelemelerde bulundu.

2008 yılında 93. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu üstün başarı derecesiyle tamamlayan Eren, kariyeri boyunca;

• Giresun Çanakçı Kaymakamlığı,

• Tunceli Hozat Kaymakamlığı,

• Erzurum Narman Kaymakamlığı,

• Kırklareli Pınarhisar Kaymakamlığı,

• Kırklareli Vali Yardımcılığı,

• Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreterliği,

• Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve YİKOB Başkanlığı

görevlerinde bulundu.

2023-2025 yıllarında Tekirdağ Çorlu Kaymakamı, daha sonra Ereğli’de görev yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu gece Silivri Kaymakamlığı görevine atandı.

Kamu yönetimi alanındaki deneyimiyle dikkat çeken Eren, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında Japonya’nın Hokkaido bölgesinde de incelemelerde bulundu.

Kaymakam Murat Eren, Türkçe Öğretmeni Mümine Eren ile evli olup İbrahim ve İsmail adlarında iki çocuk babasıdır.