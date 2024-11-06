Silivri'nin Yetenekli Basketbolcusu Elif Sude Gökçen Güngören Akademi'de

Silivri Kadın basketbolunun gelecek vaat eden oyuncularından Elif Sude Gökçen, Silivri Büyükkılıçlı Kadın Basketbol Takımı’ndan Güngören Akademi’ye transfer oldu. Genç oyuncu, bu sezon Güngören Akademi forması altında mücadele edecek ve takım kadrosuna önemli bir katkı sağlayacak. Büyükkılıçlı Kadın Basketbol Takımı, bu transferle birlikte sezon içinde dört oyuncusunu daha büyük takımlara kazandırarak, Türk kadın basketbolunun gelişimine destek sağlıyor.

Elif Sude Gökçen, transfer sonrası yaptığı açıklamada, "Güngören Akademi’ye katılmak benim için büyük bir fırsat. Burada yeni bir başlangıç yaparak, takım arkadaşlarımla başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullandı. Hızlı oyun tarzı, basketbol zekâsı ve skorer kimliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun Güngören Akademi'ye önemli katkılar sağlaması bekleniyor.