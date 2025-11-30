'Silivri'nin Yıldızları Finale Yürüyor'

Silivri Ertuğrulgazi Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı, 2025-26 İstanbul İl Okul Sporları’nda Türkiye finallerine yükselmek için pazartesi günü kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Takım, Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmeni Cesur Tunaç yönetiminde hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor.

Final Biletini Almak İçin Son Adım

İstanbul genelinde 300 okulun mücadele ettiği yıldız kızlar voleybol kategorisinde büyük başarı gösteren Ertuğrulgazi Ortaokulu, Özel Hisar Eğitim Vakfı Ortaokulu ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılarak Türkiye finalleri biletini almayı hedefliyor.

“Silivri’yi Gururla Temsil Edeceğiz”

Antrenör Cesur Tunaç, öğrencilerine olan güvenini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu maçla birlikte İstanbul’da 300 okulun yer aldığı branşlarda voleybolda Türkiye finallerine yükselmenin gururunu yaşayacağız.”

Silivri’den Destek Mesajları Yağıyor

Okul yönetimi, veliler ve ilçe spor camiası, Ertuğrulgazi Ortaokulu’nun bu tarihi mücadelesi öncesi genç sporculara tam destek veriyor. Maç öncesi takımda moraller yüksek, hedef ise net: Silivri’yi Türkiye sahnesinde en iyi şekilde temsil etmek.

Silivri’nin gururu olan Ertuğrulgazi Ortaokulu’na başarılar diliyoruz.

Güç sizinle kızlar!