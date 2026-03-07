Silivri Nostalji 16: Geçmişten Bir Kare Daha

“Silivri Nostalji” serisinin 16’ncı bölümünde, ilçenin farklı dönemlerine ait dikkat çekici kareler bir araya getirildi. Eski sokaklar, sahil görüntüleri ve günlük yaşamdan kesitler, Silivri’nin yıllar içindeki dönüşümünü hatırlatırken kentin hafızasına da ışık tutuyor.

Silivri’ye ait bu değerli fotoğrafların paylaşılmasına katkı sunan Yılmaz Kandemir’e teşekkür ediyoruz. Bu özel seçki, ilçenin geçmişine kısa bir yolculuk yapmak isteyenleri nostaljik bir keşfe davet ediyor.