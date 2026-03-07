Silivri Nostalji 16: Geçmişten Bir Kare Daha
Silivri'nin eski yıllarına ait nadir fotoğraflar, ilçenin geçmişteki yaşamını ve zaman içindeki değişimini gözler önüne seren yeni bir nostalji seçkisiyle yeniden gün yüzüne çıktı.
“Silivri Nostalji” serisinin 16’ncı bölümünde, ilçenin farklı dönemlerine ait dikkat çekici kareler bir araya getirildi. Eski sokaklar, sahil görüntüleri ve günlük yaşamdan kesitler, Silivri’nin yıllar içindeki dönüşümünü hatırlatırken kentin hafızasına da ışık tutuyor.
Silivri’ye ait bu değerli fotoğrafların paylaşılmasına katkı sunan Yılmaz Kandemir’e teşekkür ediyoruz. Bu özel seçki, ilçenin geçmişine kısa bir yolculuk yapmak isteyenleri nostaljik bir keşfe davet ediyor.