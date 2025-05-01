Silivri Odak Koleji'nden Ata'ya anlamlı ziyaret

Odak Koleji yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de andı. Okul adına hazırlanan çelenk, resmi törenle Atatürk'ün mozolesine sunuldu.

Anıtkabir'in büyüleyici sessizliğinde gerçekleştirilen ziyarette, katılımcıların gözlerinde gurur ve inanç, yüreklerinde ise derin bir özlem vardı. Her adımda Atatürk'ün izlerinin hissedildiği bu anlamlı buluşmada, öğrenciler yalnızca bir liderin anıtını ziyaret etmekle kalmadı; aynı zamanda Atatürk'ün Çanakkale'deki kararlılığını, Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesini ve Kocatepe'deki sarsılmaz inancını da yüreklerinde taşıdı.

Ziyaret programı kapsamında 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2. Meclis, Ankara Kalesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi de gezildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan bu tarih yolculuğunda, öğrenciler geçmişin sıcaklığına ve geleceğin umuduna tanıklık etti. Odak Koleji'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Bu ziyaret, sadece bir gezi değil; değerlerimizi, tarih bilincimizi ve Atatürk sevgimizi kalplerimize bir kez daha kazıyan anlamlı bir yolculuktu. Bizler, bağımsızlık meşalesinin ebedi sahipleri olarak bir çift mavi gözün ışığında, ileriyi hep daha ileriyi hedefliyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımızla…”