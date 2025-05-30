Silivri Odak Koleji'nden Unutulmaz Peter Pan Gösterisi

Silivri Odak Koleji 5. sınıf öğrencileri, İngilizce olarak sahneledikleri Peter Pan tiyatro oyunuyla unutulmaz bir performansa imza attı. Öğrenciler, izleyicileri hayal gücünün sınır tanımadığı Neverland’e doğru renkli bir yolculuğa çıkardı.

Peri Tozu, Uçan Çocuklar ve Sahne Işıltısı

Tiyatro gösterisinde Peter Pan, Wendy, Kayıp Çocuklar ve Tinker Bell gibi unutulmaz karakterler başarıyla canlandırıldı. Uçan çocuklar, peri tozu ve hayal gücüyle şekillenen sahne dekorlarıyla izleyicilere görsel bir şölen sunuldu. Öğrencilerin oyunculuk performansı ve sahne üzerindeki özgüveni büyük beğeni topladı.

Öğrenciler Yeteneklerini Sanatla Buluşturdu

Gösteri, öğrencilerin İngilizce dil becerilerini yaratıcı bir şekilde sergiledikleri ve sanatsal yönlerini geliştirdikleri anlamlı bir etkinlik olarak hafızalara kazındı. Sahneye taşıdıkları özgüven ve enerjiyle dikkat çeken öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı.

Okul Yönetiminden Tebrik Mesajı

Okul yönetimi, gösteri sonrası yaptığı açıklamada, “Hayal güçlerini cesaretle sahneye taşıyan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz” ifadelerine yer vererek minik oyuncuları tebrik etti.