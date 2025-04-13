Silivri Ordulular Derneği'nden Birlik ve Dayanışma Kahvaltısı

Silivri Ordulular Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programı, Silivri’de yaşayan Orduluları bir araya getirerek hemşerilik bağlarını güçlendirdi. Etkinliğe; Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ömer Hakverdi, İYİ Parti İlçe Başkanı Mert Erişken, çeşitli sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek Başkanı Yurdal Yalçın'dan Teşekkür Mesajı

Programın açılış konuşmasını yapan Silivri Ordulular Derneği Başkanı Yurdal Yalçın, etkinliğe yoğun katılım sağlayan tüm protokol üyelerine, siyasi parti temsilcilerine ve hemşerilerine teşekkür ederek, “Bugün burada bir araya gelerek hemşerilik bağlarımızı güçlendirdik, dayanışmamızı pekiştirdik. Katılım gösteren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Dernek olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcıoğlu: “81 ilden vatandaşımızla barış ve kardeşlik içinde yaşıyoruz”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, programda yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve özgürlük vurgusu yaptı:

“Bugün burada kahvaltımızı özgürce yapabiliyor, düşüncelerimizi özgürce ifade edebiliyorsak, bu büyük bir kazanımdır. Bu özgürlüğün teminatı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sivil toplumda görev almak, derneklerde yöneticilik yapmak ciddi bir sorumluluktur. Ailenizden, işinizden, çocuğunuzdan zaman ayırıp toplum için çalışmak büyük fedakârlık ister. Bu nedenle tüm dernek başkanlarımızı ve yöneticilerini yürekten kutluyorum.”

“15 yıldır yerel yönetim deneyimine sahibim. Mahalle muhtarlığından belediye başkanlığına kadar farklı görevlerde bulundum. Bu sorumluluğun ne denli ağır olduğunu bilen biriyim. Bugün burada da ifade etmek isterim ki Silivri'deki tüm derneklerimizin yanındayız. Geçmiş dönemlerde bu bayrağı taşıyan Metin abimiz, Burhan kardeşimiz gibi isimlere de teşekkür ediyorum. Bugün bu bayrağı devralan kıymetli başkanlarımızın her zaman destekçisi olacağız.”

“Silivri, 81 ilden vatandaşımızın kardeşçe yaşadığı huzur dolu bir kent. Bu bütünlüğün korunmasında derneklerimizin katkısı büyük. Daha güzel günlerde, daha büyük organizasyonlarda hep birlikte olmayı temenni ediyor, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.”

