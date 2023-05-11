Silivri Ortaköy Stadı bakıma alındı

Silivri’nin tesis eksikleri bir bir gideriliyor, eski tesisler yenileniyor ve tesisi olmayan mahallelere de yeni tesisler hayat buluyor. Bizzat Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatları ile bu sezon bakıma alınan Silivri Ortaköy Stadı için ihale süreci tamamlandı ve çalışmalar başlandı. Dönemin Ortaköy Belediye Başkanı Erdinç Tabak’ın yaptırdığı ve ilçenin amatör spor yükünü oldukça hafifleten tesis zemininden tribünlerine kadar yenileniyor. Başkan Volkan Yılmaz’ın yakından takip ettiği ihale süreci içinde stadın ilk gününden bu zamana kadar değiştirilmeyen sentetik zemini yenileniyor ve bununla birlikte tribünler, soyunma odaları ile birlikte tesis içindeki ofisler de elden geçirilecek. Yapımına başlanan tesis yenileme işinin yeni sezona yetiştirileceği de gelen bilgiler arasında.