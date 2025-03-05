Silivri Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi Kaymakam Tolga Toğan'ı Ziyaret Etti
İstanbul Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması'nda İkincilik Kazanan Silivri Ortaokulu, Kocaeli'de Şampiyonaya Katılacak
İstanbul Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması’nda Yıldızlar Kategorisi’nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Silivri Ortaokulu öğrencileri, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ı makamında ziyaret etti.
Silivri’yi ve İstanbul’u 21-22 Mart 2025 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek Bölge Şampiyonası’nda temsil edecek olan öğrenciler, desteklerinden dolayı Kaymakam Toğan’a teşekkürlerini sundu.
Kaymakam Tolga Toğan, öğrencileri ve eğitmenlerini tebrik ederek, Kocaeli’de gerçekleşecek şampiyonada başarı dileklerini iletti. Silivri Ortaokulu ekibi, bölge finallerinde birincilik hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.