Silivri Ortaokulu'ndan Halk Oyunlarında Büyük Başarı
Silivri Ortaokulu, İstanbul'u Bölge Şampiyonasında Temsil Edecek!
İstanbul genelinde düzenlenen Okullar Arası Halk Oyunları yarışmasında Silivri Ortaokulu, Yıldızlar kategorisinde dereceye girerek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla okul takımı, Mart ayında Kocaeli’de gerçekleştirilecek Bölge Şampiyonası’nda İstanbul’u temsil etme hakkı kazandı.
Silivri Ortaokulu yönetimi, elde edilen başarıda emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Usta’ya, desteklerini esirgemeyen kıymetli velilere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Silivri Belediyesi’ne teşekkür etti.
Alibey Mahallesi Muhtarı Solmaz Tüfekçi, öğrencilerin bu önemli başarısını kutlayarak, “Yıllar sonra folklor şehri olan ilçemize halk oyunları dalında bu gururu yaşatan değerli öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Silivri Ortaokulu’nu tebrik ediyor, bölge şampiyonasında başarılar diliyoruz!