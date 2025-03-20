Silivri Ortaokulu öğrencilerinden tarihi yolculuk

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri kapsamında Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar arasında düzenlenen yarışmada kompozisyon ve mektup dalında birincilik elde eden Silivri Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Poyraz Arda Atmaca, ödülünü ilçe töreninde İlçe Kaymakamı Tolga Toğan'ın elinden aldı.

Poyraz Arda Atmaca'nın kazandığı bu ödül, Çanakkale Zaferi'nin ve şehitlerin anısını yaşatma bilincinin öğrencilere kazandırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖĞRENCİLER MİLLİ MİRASLAR EVİ'NDE TARİHİ ESERLERİ İNCELEDİ

Silivri Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde Silivri Belediyesi Milli Miraslar Evi'ni ziyaret etti. Koleksiyoner Ali Solmaz tarafından hazırlanan ve Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine ait belge, fotoğraf ve objelerin sergilendiği alanı gezen öğrenciler, tarihe ışık tutan önemli bilgiler edindi.

Özellikle Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na dair hatıralar taşıyan objeler, öğrencilere o dönemin ruhunu hissettirdi. Bu ziyaretin, öğrencilerin tarih bilincini güçlendirmek ve milli mirasa sahip çıkmalarını sağlamak açısından önemli bir deneyim olduğu belirtildi.