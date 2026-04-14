Silivri Pazartesi Pazarında Seçim Mesajı: 'Söz Yeniden Milletin Olmalı'

Silivri’de kurulan Geleneksel Pazartesi Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında hem esnafa hayırlı işler dileyen hem de vatandaşlarla sohbet eden Bulut, sahada gözlemledikleri toplumsal beklentilere dikkat çekti.

Esnaf ve Vatandaşla Yakın Temas

Pazaryerinde yoğun ilgiyle karşılanan Bulut, ekonomik şartlar, geçim sıkıntısı ve yerel gündeme ilişkin vatandaşların taleplerini dinledi. Esnafın satışlardaki durgunluktan, vatandaşın ise alım gücündeki düşüşten şikâyetçi olduğu gözlemlendi. Bulut, bu tabloyu sahada birebir hissettiklerini ifade etti.



“Erken Seçim Talebi Sahada Net”

Ziyaret kapsamında yaptığı değerlendirmede Bulut, erken seçim ve ara seçim tartışmalarına da değinerek şu mesajı verdi:

“Sahada gördüğümüz gerçek çok net. Vatandaşımız sandığın gelmesini, sözün yeniden millete verilmesini istiyor.”



Siyasi Gündeme Yerel Yansımalar

Bulut’un açıklamaları, ulusal düzeyde tartışılan seçim gündeminin yerelde de karşılık bulduğunu ortaya koyarken, Silivri’de vatandaşın siyasi sürece dair beklentisinin güçlü şekilde hissedildiğine işaret etti. Yerel temaslarını sürdüreceklerini belirten Bulut, vatandaşın taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

