Silivri Polisi Esnafla Buluştu: Halk Destekli Güvenlik Çalışmaları

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Piri Mehmet Paşa, Yeni Mahalle, Mimar Sinan ve Alibey Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelindi. Ziyaretlerde kuyumcu, pazarcı ve diğer sektörlerden toplam 70 esnafın mahalleye dair sorunları dinlendi, çözüm yolları üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

Polis ekipleri, esnafa “Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yankesicilik, Parada Sahtecilik, Tırnakçılık” gibi suç türleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bunun yanı sıra dağıtılan broşürlerle esnafın farkındalık düzeyinin artırılması hedeflendi. Ziyaretlerde 120 vatandaş da mahalle güvenliği ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Esnaflar, polisin bu çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade ederken, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın desteğiyle asayiş olaylarının önüne geçilmesinin daha kolay olacağını vurguladı. Toplum destekli bu uygulamaların devam edeceği bildirildi.