Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri Belediyesi tarafından Silivri Sahili iftar çadırında ‘Protokol İftarı’ düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu iftar programına Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Furkan Dicle, geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanları Özcan Işıklar, Hüseyin Turan, geçmiş dönem Gümüşyaka Belediye Başkanı İsmet Kirazpınar, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve yaklaşık 2.500 vatandaş katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “GÖNÜL COĞRAFYAMIZA EL UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İftar programında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102’nci yıldönümü. Türk’e zincir vurulamayacağı, Türk’ün bağımsız ve hür yaşayacağının tüm dünyaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından ilan edildiği bugün aynı zamanda hem ülke çocuklarına hem de dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram. Ben tüm ülkemizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Kutlu olsun, mutlu olsun. Silivri Belediyesi olarak kurmuş olduğumuz bu helal gönül sofralarının Silivri Belediyesinin kasasından kurulmadığı, hayırsever iş insanlarımız tarafından kurulduğunun altını çizmek istiyorum. Bu günkü iftarımız da Mektebim Kolejinin ve Ayyıldız Beton firması Mehmet Ayyıldız beyefendinin katkıları ile kuruldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin yaklaşan Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ramazan ayında tutulan oruçlar, ibadetler hepsi ayrı güzel. Bunun yanı sıra Ramazan ayı sevgili Peygamber Efendimizin, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ anlayışının Türk İslam coğrafyasında hayat bulduğu bir aydır. Bölüşme, paylaşma ayı, darda olanı, zorda olanı koruma ve kollama ayıdır. Onun için infak kültürü ile hayır hasenat yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün ilçe protokol üyelerimiz ile birlikte 2.500 vatandaşımızla iftar açtık. Ama Türkiye yalnızca Türkiye’den ibaret değil. Bugün Silivri Belediyesi Bulgaristan’ın Şumen ilinde 3 Müslüman Türk köyümüzde 5’er yüz kişilik iftar veriyor. Ercan Çalışkan kardeşimiz bizi temsilen orda. Kendisi ile yaptığım görüşmede, oradan bulunan Mehmet amcanın salonda sıkıntı olmasın diye Türk Bayrağı olmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Bende kendilerine şunu söyledim, ‘Mehmet amcaya selam söyle. Türk Bayrağı o salonda olacak. Oradaki 500 kişi birer Türk Bayrağı gibi o iftar salonunda dalgalanacak.’ dedim. Onun için gönül coğrafyalarımıza el uzatmaya, ruh coğrafyamıza ruhumuzu vermeye devam edeceğiz.” diyerek iftar programına katılan protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

KAYMAKAM TOĞAN: “KURULAN BU SOFRALAR BİLİK VE BERABERLİĞİMİZİN ÖRNEĞİDİR”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan iftar programında yaptığı konuşmada, “Bu gün aynı zamanda Gazi Meclisimizin kuruluşunun 102’nci yıldönümü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Böylesi önemli bir günde, Ramazan ayında ve böyle güzel bir iftar programında sizlere birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kurulan bu sofralarla Silivri’de birlik, beraberlik ve kardeşliğin çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Sebep olanlardan Allah razı olsun diyorum. Tüm hemşehrilerimizin yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik ediyor, aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara erişmenizi temenni ediyorum.” dedi.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Protokol İftarı’ yapılan dualar ve günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.

