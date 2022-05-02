Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ın ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın yanı sıra ilçe protokol mensupları, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

"Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin"

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, yaptığı konuşmada “Uzun bir pandemi sürecinden sonra, sosyal iletişimin neredeyse sıfıra yakın düzeye geldiği bir noktadan bu günlere getiren Allaha hamdolsun. Burada bu güzel manzarada güzel Silivri’mizde hemşerilerimle birlikte Ramazan Bayramı’nı eda etmenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bayramınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin.” dedi.

‘Bayramınızı yürekten kutluyorum’

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da yaptığı konuşmada “Her birinizin bayramını tebrik ediyorum. Tüm İslam alemin için, tüm insanlık adına barış, huzur, kardeşliğe vesile olsun buy güzel bayram, bir Ramazan ayını geride bıraktık ama son 3 yılın en değerli Ramazan ayıydı. Çok bereketli, rahmet dolu , kucaklaşabildiğimiz iftar sofralarında buluşabildiğimiz harikulade güzel bir Ramazan ayını geride bıraktık. Bayramınızı yürekten kutluyorum.” dedi.