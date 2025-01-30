Silivri Haber Ajansı ve CCN Medya işbirliği ile hazırlanan Silivri’nin tek aktüel dergisi Silivri Rehber, yayın hayatına başladı.

Sağlık, spor, tarih, kültür ve sanat gibi hayatın her alanındaki aktüel içeriklerden hazırlanan Silivri Rehber Dergisi’nin Ocak-Şubat ayı sayısı çıktı.

Derginin İmtiyaz Sahibi Yusuf Eker, “İlçemiz basın yönüyle çok çeşitli ve zengin bir yapıya sahip. Silivri’de geçmişten günümüze onlarca gazete, internet haber sitesi ve dergi yayınlandı. Sahibi olduğum Silivri Haber Ajansı’nın 15 yılı aşan bir yayın hayatı var. Yine değerli kardeşim Alparslan Ermiş’in sahibi olduğu Yörünge Haber’in 20 yılı aşan yayın hayatı var. Köklü medya kuruluşlarımız ile yıllardır halkımıza hizmet veriyoruz. Yeni bir bakış açısıyla da bir süredir üzerinde çalıştığımız Silivri Rehber dergimizi hazırlama kararı aldık. İnternet çağında işimizin zor olduğunu biliyoruz ancak yeni bir tarz oluşturma gayesindeyiz. Silivri Rehber, hem teknik olarak hem de içerikleri ile kalitesini ortaya koyacaktır” dedi.

CCN Medya Sahibi ve Silivri Rehber Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürü Alparslan Ermiş ise şunları söyledi:

“Gazetecilik her dönem bir takım zorlukları içerisinde barındıran bir meslek. Dün de öyleydi bugün de öyle. Ancak bu mesleğe gönül verenler bu mesleğin itibarını ve kalitesini düşünmek mecburiyetindeler. Yusuf Eker ile kafa kafaya vererek, güç birliği ve kalem birlikteliği yaparak Silivri’deki medya anlayışına, gazetecilik anlayışına yeni bir soluk getirelim istedik. Yörünge Haber, Kasaba TV, Silivridencom gibi geniş yayın ağımıza şimdi Silivri Rehber’i ekliyoruz. Matbu yayıncılığın zorlaştığı bir dönemde risk alıyoruz ancak kendi gücümüze, kalemimize ve Silivri halkına güveniyoruz. Sıkılan, bunalan veya kendine sanatta, sporda, tarihte, kültürde yol arayan işte o yolu Silivri Rehber ile bulacak. Bu kadar iddialıyız.” dedi.

Eker ve Ermiş, tüm kamuoyunu Silivri Rehber Dergisi’ni okumaya ve sahiplemeye davet etti.