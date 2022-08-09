Silivri Rent A Car yayına başladı

Silivri’de oto kiralama hizmetleri sunan firmaların iletişim bilgilerinin yer aldığı silivrirentacar.com ‘da ayrıca araç rehberi, Araç kiralama kriterleri, Araç kiralamada sürücü ve ehliyet şartları, Kaza durumunda ne yapılmalı, Araç kiralama iptal ve iade şartları nelerdir? gibi bir çok önemli bilgi de yer alıyor