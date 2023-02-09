Silivri Rizeliler Derneği deprem bölgesi için seferber oldu
Silivri Rizeliler Derneği, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için maddi yardımda bulundu. Başkan Sinan Abdullah Azder Rizeliler olarak depreme duyarsız kalmadıklarını söyledi.
Silivri Rizeliler Derneği Başkanı Sinan Abdullah Azder, yönetim kurulu ve Rizeliler olarak meydana gelen Depremin tüm Türkiye’nin acısı olduğunu belirerek “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı oradaki kardeşlerimize destek olmak amaçlı, devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu göstermek için karınca kararınca bizde Silivri Rizeliler Derneği olarak yaptık. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Bizim milletimiz, devletimiz çok büyük, Allah herkesten razı olsun” dedi.