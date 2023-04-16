Silivri Rizeliler, Kırıkhan'da iftar düzenledi
Silivri Rizeliler Derneği, Başkan Sinan Azder ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iftar programı düzenledi.
6 Şubat’tan bu yana Hatay Kırıkhan’daki depremzedelerin yanların olan Silivri Rizeliler Derneği, Ramazan ayı boyunca da Ayni ve Nakdi yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Dernek yönetimi, Sinan Azder başkanlığında iftar programı düzenledi. Başkan Azder “Hatay Kırıkhan’da dernek olarak verdiğimiz iftarımızdan, destek veren öncülük eden herkesten Allah razı olsun” dedi.