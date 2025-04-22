Silivri Saadet Partisi İlçe Başkanı Hamdemirci: Geleceğimizin teminatı evlatlarımızdır

Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünde yayımladığı kutlama mesajında, milli iradenin ve geleceğin teminatı olan çocukların önemine dikkat çekti.

Hamdemirci mesajında şu ifadelere yer verdi:“Milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünü ve bugünün anısına ilan edilen, geleceğimizin güvencesi çocuklarımız başta olmak üzere Silivri halkının ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyoruz. Irkçı emperyalistlerle İstiklal Savaşı yapmış ve büyük İsrail anlaşması olan Sevr'i uygulattırmamış olan imanlı ecdadımızın torunları olarak, yıl dönümünü kutladığımız bu milli günümüzde 23 Nisan 1920 ruhunu yeniden kuşanmalıyız.”

“VATAN TOPRAĞI MİRAS DEĞİL, EMANETTİR”

Saadet Partisi olarak, vatan toprağının bir miras değil, çocuklara bırakılacak kutsal bir emanet olduğunu belirten Hamdemirci, sözlerini şöyle sürdürdü:“Her santim toprağına gereken bedeller ödenmiş vatanımız bizlere bir miras değil, ancak çocuklarımıza bırakacağımız kutsal bir emanettir. Karakteri itibariyle emperyalist batı medeniyeti kalkınma ve gelişmesini sömürüye ve zulme borçludur. Ülkemiz bu zihniyet tarafından aç bırakılmak, borca esir edilmek, işsiz bırakılmak ve manevi köklerinden koparılmak istenmektedir. Irkçı emperyalistler, Türkiye için özel projeler hazırlayıp uygulamaya koymaktadırlar. Bu projelerin en önemlilerinden biri de eğitimin yozlaştırılmasıdır.”

“EĞİTİM EN BÜYÜK SERVETTİR”

Hamdemirci, çocuklara bırakılacak en büyük servetin, onların ruhlarını ve iradelerini yeniden inşa edecek güçlü bir eğitim olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:“Oysa ki; ruhları ve iradeleri yeniden inşa edecek ve hayatın her türlü zorlukları karşısında onları zafere ulaştıracak bir eğitim, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük servettir. Çünkü geleceğimiz, çocuklarımızın eğitimine bağlıdır. Yeni kuşaklar, özgüven sahibi, kendi başına karar verebilen, toplumunun tarihi birikiminden haberdar olan, küresel gerçekleri bilen, evrensel değerlerle donanmış bireyler haline gelmezse, milletimizin özlemleri gerçekleştirilemez. Bu nedenle Saadet Partisi, ilmi ve milli gereklere uygun bir eğitim reformunu parti programına almıştır.”

“ADALETİN ÖNCÜSÜ OLACAĞIZ”

Saadet Partisi'nin ahlak ve maneviyata dayanan bir medeniyet anlayışıyla hareket ettiğini dile getiren Hamdemirci, adil bir dünya düzeni hedeflediklerini belirtti:“Milletimiz, ahlak ve maneviyata dayanan kültürüyle insanlığa ışık tutmuş, en üstün medeniyetleri kurmuştur. Bugün de bütün insanlık, adil bir düzenin kurulması için milletimizin öncülüğünü beklemektedir. Saadet Partisi iktidarında bu öncülük sağlanacak, başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda kan, gözyaşı ve çocuk katliamları sona erdirilecek, zalimlerden hesap sorulacaktır.”

“GELECEK NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Hamdemirci, açıklamasını merhum lider Necmettin Erbakan'ın sözlerini hatırlatarak tamamladı:“Milli Görüş mensupları, Saadet Partililer olarak, ‘Bir ülkenin gücü; tankı, topu, parası değil, imanlı evlatlarıdır' diyen merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın izinde, seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmaya devam edeceğiz.”