Silivri sağlık camiasının acı kaybı: Dr. Recayi İsenkul vefat etti
1999–2007 yılları arasında Silivri Sağlık Grup Başkanı olarak görev yapan Dr. Recayi İsenkul hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Merkez Efendi'de defnedilecek.
Silivri Eğitim ve Araştırma Sağlık Grubu Başkanlığı bünyesinde 1999–2007 yılları arasında Sağlık Grup Başkanı olarak görev yapan Dr. Recayi İsenkul’un vefatı Silivri’de üzüntü yarattı. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla tanınan İsenkul’un ilçede birçok projeye katkı sunduğu ifade edildi.
Dr. Recayi İsenkul’un cenazesi 20 Şubat Cuma günü öğle namazına müteakip Topkapı Merkez Efendi Camisi’nden kaldırılarak Merkez Efendi Mezarlığı’nda defnedilecek. Ailesi ve sevenleri, merhuma Allah’tan rahmet diledi.