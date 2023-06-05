Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı binası hizmete açıldı

Silivri Belediyesi, ilçenin huzur ve güvenliğinin daha da artması için paydaşı olduğu projelere bir yenisini daha ekledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Silivri Belediyesinin destek ve katkılarıyla ilçeye kazandırılan Sahil Güvenlik binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bağışçı marifetiyle ilçeye kazandırılan ve 140 metrekare alan üzerine inşa edilen Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı binasının içerisinde; idari ve teknik ofisler bulunuyor.

YILMAZ: “KAMU KURUMLARIYLA ARAMIZDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Programda bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Bir şehrin güvenli olması o şehre huzur kattığı gibi insanların yaşam kalitesini de artırır. Huzur ve güvenliğin tesis edilmesi ise o şehirdeki kamu kurumlarının uyum içerisinde çalışması ve vatandaş ile kamu kurumlarının güç birliği yapmasıyla mümkün olur. Bu bağlamda tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle eşsiz bir güzelliğe sahip olan Silivri’mizi daha huzurlu ve daha güvenli bir ilçe haline getirmek adına var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güvenlik güçlerimize daha konforlu ve daha kullanışlı çalışma ortamı sağlamak, vatandaşımıza sundukları hizmetlerin kalitesini yükseltmek amacıyla da önemli projelerin paydaşı olduk. Göreve geldiğimiz günden beri Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı binası, Selimpaşa Şehit Emin İpşir Polis Merkezinin yapımını bitirdik ve vatandaşımızın kullanımına sunduk. Bütün köylerimize, bütün mahallelerimize MOBESE kameralarının kurulumunu bitirdik. Yine bugün Marmara Denizi’ne 42 km sahili bulunan Silivri’mize, Sahil Güvenlik binasını kazandırmanın ve buraya katkı sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sahil Güvenlik binamız, Marmara Denizi’ne olan kıyılarımızda huzurun, güvenliğin ve düzenin sağlanmasına büyük katkı sağlayacak. Silivri Belediyesi olarak Silivri’mizde kamu kurumlarıyla aramızdaki bağı güçlendirmeye, koordinasyonu ve eşgüdümü artırmaya devam edeceğiz.” dedi.

“İLÇEMİZDE BÜTÜN SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Devlet yatırımları ile ilçeye kazandırılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Şehrimizi Berlin Duvarı gibi ayıran E-5 karayolundaki trafik yoğunluğuna ve birçok kazanın yaşanmasına sebep olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şehrimizin iki yakasını bir araya getirecek 41 km’lik D-100 devlet yolunun yapım işine Silivri’mizde başlamış durumdayız. Eski stadımızın bulunduğu alanda dev bir Millet Bahçesi ve Hükümet Konağı projesi hızla ilerliyor. E-5’in kenarında, Selimpaşa mevkiinde 600 yataklı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de inşallah ihale işlerine çok yakın bir zamanda başlanacak. Ama biz 600 yataklı derken geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı tarafından arandık ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 750 yatağa çıkarıldığını öğrendik. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Görevde olduğumuz sürece diğer bütün sorunların çözülmesi için çaba sarf etmeye ve taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Güvenlik binalarımız, hükümet konağımız, yatırım planına alınan araştırma hastanemiz; kısacası ilçemize kazandırılan tüm devlet yatırımları için öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, bu konuda desteğini bizlerden esirgemeyen önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yine İstanbul Valiliği yaptığı süre boyunca ne zaman kapısını çalmaya gitsek, kapısının Silivri’mize ardına kadar açık olduğunu hissettiren, şu an kabinede yeni İçişleri Bakanı olarak görev alan Ali Yerlikaya’yı aldığı görev nedeniyle tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Sahil Güvenlik binamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Silivri’mizde huzur ve güvenlik ortamının tesis ve teminine katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

PAŞAOĞLU: “SİLİVRİ TESİSLERİ İLE İSTANBUL DAHA DA GÜÇLENECEKTİR”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, “Sahil Güvenlik Komutanlığı sahip olduğu imkân ve kabiliyetleriyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere Marmara, Van ve tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edecek. Bu kapsamda son dönemde İstanbul ilimizdeki tesis ve personel sayısında gözle görülen bir artış meydana gelmiş olup, bugün açılışı yapılacak Silivri tesisleri ile ilimiz daha da güçlenecektir.” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “BU TESİS SİLİVRİ’YE ÇOK FAYDALI OLACAK”

Törendeki son konuşmayı yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Böylesi güzel bir açılış vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten, böyle güzel bir tesisin açılışını yapmaktan ziyadesiyle mutluyum. Silivri 10 sene önceki 40-50 bin nüfuslu Silivri değil. Şu an kâğıt üzerindeki nüfusumuz resmî rakamlara göre 210 bin. Ama fiili rakamlara göre 700-800 binin üzerinde nüfusa sahip olan Silivri’de kamu hizmetlerinin sunumu büyük bir gereklilik haline geldi. Bu anlamda asayişin ve güvenliğin tesisi noktasında Silivri’nin böyle bir ihtiyacı olduğu aşikârdı. Bu yaklaşımla kıymetli Paşamız ve Belediye Başkanımız ile bir araya geldik. Böylesi bir tesisin Silivri’ye çok yararlı olacağı, asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında böyle bir tesisin zorunlu olduğu konusunda mutabakata vardık. En kısa süre içerisinde de Paşamızın, İstanbul Valimizin ve kıymetli Belediye Başkanımızın katkılarıyla bu tesisi Silivri’ye armağan ettik. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Açılış törenine; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Selami Yılmaz, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından açılış duası yapıldı ve sirenler eşliğinde toplu kurdele kesildi.