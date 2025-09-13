Silivri Sahili'nde 12 Dev Adam Coşkusu!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 gibi net bir skorla mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın tarihi zaferi, Silivri Sahili’nde kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş tarafından büyük bir heyecanla izlendi. Silivri Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte coşku adeta sahile taştı.

Silivri Tek Yürek Oldu

Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda kurulan dev ekranda maçı izlemeye gelen vatandaşlar, ay-yıldızlı takımın her sayısıyla sevinç çığlıkları attı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de vatandaşlarla birlikte dev karşılaşmayı takip etti.

Maç sonunda ise yüzlerde zaferin gururu, yüreklerde ise final heyecanı vardı.

Balcıoğlu’ndan Final Daveti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Silivri Sahili’nde kalplerimiz bu akşam 12 Dev Adam için attı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan’ı mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Basketbol Takımımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Şimdi sırada büyük final var! Almanya karşısında tarih yazacak olan Millilerimizin yanında olmak için yine aynı coşkuyla, aynı yerde buluşuyoruz.”

Final Heyecanı Yine Silivri Sahili’nde

A Milli Takım’ın Almanya ile oynayacağı şampiyonluk mücadelesi de Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda kurulan dev ekranda yayınlanacak. Tüm Silivrililer, ay-yıldızlılar için bir kez daha tek yürek olmaya davet ediliyor.

Final Maçı Bilgileri:

Türkiye – Almanya (Final)

14 Eylül 2025 Pazar

Saat: 21:00

Silivri Sahili Atatürk Meydanı