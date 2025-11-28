Silivri Sahili'nde Bulunan Cesedin Kimliği Belli Oldu
Dün denizde bulunan erkek şahsın 1957 doğumlu Sebahattin S. olduğu tespit edildi.
Silivri sahilinde dün denizde bulunan erkek cesedine ilişkin kimlik tespiti tamamlandı. Yapılan incelemelerde şahsın 1957 doğumlu Sebahattin S. olduğu belirlendi.
Sebahattin S.’nin cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Tepebağ Dutluk Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Aile Kabristanı’na defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili polis ekiplerinin çok yönlü soruşturması devam ediyor.