Silivri Sahili'nde Dünya Çevre Günü Etkinlikleri yoğun ilgi gördü

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Silivri Sahili’nde düzenlenen farkındalık etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde Silivri Sahili’nde çevre farkındalığını artırmaya yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda; kitap takas etkinliği, bez torba boyama atölyesi, Sıfır Atık toplama ekipmanları tanıtımı, İBB İSTAÇ Kıyı Temizlik Ekibi’nin atıklardan oluşturduğu sergi ve ağaç fidanı dağıtımı gibi birçok faaliyet yer aldı. Vatandaşlar, etkinlik boyunca hem eğitici hem de eğlenceli aktivitelerle çevre bilinci kazanırken, özellikle çocuklar ve gençler geri dönüşümün önemini daha yakından deneyimleme fırsatı buldu.