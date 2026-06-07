Silivri Sahili'nde sıfır atık farkındalığı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Etkinlik alanında kurulan stantları tek tek ziyaret eden Balcıoğlu, kitap takası, sıfır atık uygulamaları, bez çanta boyama, tohum topu atölyeleri ve enerji verimliliği bilgilendirme çalışmalarını inceledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Balcıoğlu, çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çevre bilinci ön plana çıktı

Hafta boyunca devam eden etkinliklerde geri dönüşüm, atıkların azaltılması ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında bilgilendirmeler yapılırken, özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği atölyeler dikkat çekti.

Balcıoğlu: Ortak sorumluluğumuz

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, çevrenin korunmasının toplumsal bir görev olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Çevremizi korumak, doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu anlayışla farkındalık oluşturan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Etkinliklerde emeği geçen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürümüz İbrahim Sevim’e ve değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Silivri Belediyesi, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla yıl boyunca çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecek.