Silivri Sahilinde Büyük İftar Programı Gerçekleşti

Silivri Belesiyesi büyük iftar programı düzenleyerek yüzlerce Silivriliyi aynı sofrada buluşturdu. Silivrililerin büyük ilgi ile karşıladığı iftar sofrasında Silivri Belesiye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sana Balcı oğlu da yer aldı. İftar programında bir konuşma yapan Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin farklı kültürlerden gelen insanlarının kardeşçe bir arada yaşamasının, şehrin en değerli zenginliği olduğunu ifade etti. "Silivri Birlikte Güzel" anlayışıyla, farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, Silivri’deki kardeşlik ve huzur ortamının, tüm Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini belirtti.

Başkan Balcıoğlu, Ramazan ayının manevi atmosferi içinde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni birlikte idrak ettiklerini söyleyerek, "Duaların kabul olduğu, gönüllerin huzur bulduğu bu mübarek gecenin, ülkemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum" dedi.

Ülke gündemindeki zorluklara rağmen, umutlarını kaybetmeyeceklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Canımız sıkkın olabilir ama umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve hizmet aşkımızı koruyarak, Silivri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Silivri’nin gerçek sahipleri sizlersiniz ve bizler de sizlerin hizmetkârıyız. Biz burada, halkımızın iradesiyle, sizlere hizmet etmek için varız ”