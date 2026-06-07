Silivri Sahilindeki Taraftar Lokalinde Değişim Başladı

Silivri Belediyesi, ilçenin önemli buluşma noktalarından biri olan Silivrispor Taraftarlar Derneği Lokali’nde yenileme çalışmalarına başladı. Festival ve etkinlik alanlarının hemen yanında bulunan lokalin dış cephesinde gerçekleştirilen çalışmalarla alanın daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, mevcut görüntünün Silivri’ye yakışmadığını belirterek, belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kent Kimliğine Uygun Görünüm Hedefleniyor

Başkan Balcıoğlu, “Silivri Belediyesi ekiplerimizle birlikte başlattığımız çalışmalar kapsamında lokalin dış cephesini daha düzenli, estetik ve kent kimliğimize uygun bir görünüme kavuşturuyoruz. Silivri’mizin her noktasında olduğu gibi sahilimizde de ortak yaşam alanlarımızı güzelleştirmeye, kentimize değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

Sahildeki Ortak Yaşam Alanları Yenileniyor

Sahil bölgesinde sürdürülen düzenleme ve bakım çalışmalarının bir parçası olarak hayata geçirilen proje kapsamında, lokalin dış görünümü yenilenerek hem Silivrispor taraftarlarına hem de bölgeyi kullanan vatandaşlara daha modern bir ortam sunulması amaçlanıyor.