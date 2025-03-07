Silivri Samsunlular Derneği'nden Birlik ve Beraberlik İftarı

Silivri Samsunlular Derneği, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla anlamlı bir iftar programına ev sahipliği yaptı. Dernek Başkanı Bilhan Ahçıoğlu, organizasyona katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, iftar programlarının toplumsal dayanışmayı artıran önemli etkinlikler olduğuna vurgu yaptı.

Ahçıoğlu, yaptığı açıklamada, “Bu özel gecede bizleri yalnız bırakmayan Sayın Kaymakamımız Tolga Toğan'a, Çarşambalılar Vakfı yöneticilerine ve tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimi. Bu vesileyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

İftar programının ev sahipliğini üstlenen Arslan Bey Çorba’nın sahibi Resul Arslan’a da teşekkür eden Ahçıoğlu, “Bu güzel mekânda bizleri ağırlayan Resul Arslan Bey’e misafirperverliği için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Katılımcılar, iftar yemeğinin ardından sıcak sohbetlerle Ramazan ayının ruhuna uygun birlik mesajları verdi. Program, manevi atmosferde gerçekleşen buluşmanın ardından sona erdi.