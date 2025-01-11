Silivri Sanayi Sitesi Başkanı Çalışkan'dan trafik kazası sonrası uyarı

Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Cuma sabahı sitenin üst yolunda meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazanın maddi hasarla atlatıldığını belirten Çalışkan, gelecekte benzer olayların önlenmesi için üst yolun dönüş noktalarına set yapılması gerektiğini vurguladı.

ÇALIŞKAN: ÜST YOLUN DÖNÜŞ TARAFLARI SETLERLE DESTEKLENMELİ

Başkan Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Herkese geçmiş olsun. Sanayi Sitemizin üst yolunda meydana gelen trafik kazasını çok şükür maddi hasarla atlattık. Bu kazada gösteriyor ki sanayi sitemizin üst yolunun dönüş tarafları acilen setlerle desteklenmelidir. Kazaya karışan araç sürücülerimize ve esnaflarımıza geçmiş olsun.”

ÖNLEM ÇAĞRISI

Sanayi sitesi yollarında araç trafiğinin yoğunluğu ve dönüş noktalarının güvenliği konusundaki bu uyarı, hem site esnafı hem de sürücüler tarafından dikkatle karşılandı. Başkan Çalışkan, benzer kazaların önüne geçmek için alınacak önlemlerin önemine dikkat çekerken, yetkililere de bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu.