Silivri sanayi sitesi kooperatifinde aidat 800 TL'ye yükseldi

S.S. Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2025 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, kooperatif başkanı Ercan Çalışkan başkanlığında gerçekleştirildi. Genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, toplantının divan başkanlığını Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer üstlendi.

Yoğun katılımın olduğu genel kurula Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçı, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Gürkan Ölçer ile İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Silivri Temsilcisi Sena Aykanat katılım sağladı.

Toplantıda kooperatifin mali yapısına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, 2025 yılı yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider tabloları görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca 2026 yılı tahmini bütçesi ve aidat düzenlemesi de gündeme alındı.

Genel kurulda alınan karar doğrultusunda Silivri Sanayi Sitesi Kooperatifi aidatı 600 TL’den 800 TL’ye yükseltildi.