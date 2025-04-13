Silivri Sanayi Sitesi Mali Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleşti: Protokole Plaket Takdimi

S.S. Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2024 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 12.00’de Mimar Sinan Mahallesi Ahkam Sokak No:6 Silivri adresindeki kooperatif binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Yeniden Refah Partisi Silivri İlçe Başkanı Ömer Hakverdi, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, çeşitli STK ve dernek temsilcileri ile sanayi sitesi esnafı katıldı.

Divan kurulunun oluşturulmasıyla başlayan genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları ile 2024 yılına ait bilanço ve gelir-gider tabloları görüşülerek oylandı. 2025 yılı tahmini bütçesi kabul edilirken, ortaklardan alınacak aidatlar ve yönetim kuruluna harcama yetkisi verilmesi konuları da karara bağlandı.

Toplantının sonunda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na, AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas’a, SİBESO Başkanı Nuray Koçer’e ve Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı’ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Genel kurul, dilek ve temenniler bölümü ile sona erdi.