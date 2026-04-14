Silivri sanayisinde kahvaltılı buluşma

Silivri Sanayi Sitesi’nde, Silivri Taekwondo Kulübü Antrenörü Cem Soydaş’ın dükkanında düzenlenen kahvaltı programı, ilçe protokolü ile sanayi esnafını bir araya getirdi. Samimi atmosferde gerçekleşen programda, hem esnafın talep ve görüşleri paylaşıldı hem de birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Programa Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yanı sıra SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ercan Çalışkan, Silivri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Engin Akbal, Silivri Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Sevgin, Silivrispor Kulübü Başkanı Nuri Çolakoğlu ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.



Birlik ve dayanışma vurgusu

Kahvaltı programında konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sanayi esnafı ve ilçe dinamikleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, nazik ev sahipliği için Cem Soydaş’a teşekkür etti. Balcıoğlu, tüm esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Silivri’nin üretim gücünü oluşturan esnafla aynı ortamda bulunmanın önemine dikkat çekilen buluşmada, ilçe ekonomisine katkı sunan sanayi esnafının rolü bir kez daha öne çıktı.



Cem Soydaş’tan davetlilere teşekkür

Programın ev sahibi Cem Soydaş da katılım sağlayan tüm davetlilere teşekkür ederek, bu tür buluşmaların dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. Buluşma, hatıra fotoğrafları ve karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.